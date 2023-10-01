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Энрике: состояние поля мешало «ПСЖ» и «Клермону» — мяч походил на прыгающего кролика

Энрике: состояние поля мешало «ПСЖ» и «Клермону» — мяч походил на прыгающего кролика
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью в гостевом матче с «Клермоном» (0:0) в Лиге 1.

«Состояние поля мешало обеим командам. Мяч походил на прыгающего кролика. «Клермон» мог выиграть матч, у них было несколько шансов. Мы тоже, но состояние поля мешало нам. Мы создали больше моментов, провели отличный матч. Нанесли 21 удар, 10 в створ – игроки делали всё возможное для победы. Но нам не удалось угнаться за кроликом. «Клермон» изменился по сравнению с предыдущими матчами, играл более длинными передачами.

Выездные матчи всегда тяжелые – мотивированные соперники, зрители, атмосфера. Всё это делает разницу. Матч против «Ньюкасла» будет иметь большой интерес, мы проведём его лучше», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

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