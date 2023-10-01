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Президент «Баварии»: Кейн не будет стоить нам 100 млн, если не выиграем ряд трофеев

Президент «Баварии»: Кейн не будет стоить нам 100 млн, если не выиграем ряд трофеев
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Герберт Хайнер, являющийся президентом «Баварии», рассказал, какие клуб заплатит «Тоттенхэму» бонусы за Гарри Кейна.

«Кейн не будет стоить нам 100 млн евро, если не выиграем ряд турниров в течение следующих сезонов. Без бонусов сумма составит менее 100 млн. Такие суммы больше исключения.

Гарри работает очень тщательно и уделяет внимание всем деталям, таким как здоровье и питание. Мы уверены, что он сможет играть на таком уровне ещё много лет.

У нас нет большого инвестора или государственного спонсора. Мы сами зарабатываем каждый цент и не имеем долгов. Мы сами заплатили за «Альянц Арену». С одной стороны, это заставляет нас гордиться. С другой стороны, это даёт нам внутренние силы для движения по пути «Баварии».

Мы доказали, что можем хорошо справляться со всеми вызовами и продолжать играть на самом высоком европейском уровне», — приводит слова президента Sky Sport.

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