Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» над «Борнмутом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Борнмутом» (4:0) в АПЛ.

«Очень счастлив, очень счастлив. Ещё со вчерашнего дня, как мы подошли к матчу, команда была готова играть. Знали, что перед нами будет команда, которая заслуживает большего после предыдущих матчей. Они не дают соперникам времени на размышления, постоянно давят, сужают пространство, из которого очень тяжело выйти. Думаю, мы хорошо прочли игру и заслуженно победили.

Очень рад за победу, но ещё счастливее быть частью чего-то, частью команды, демонстрирующей человеческие качества, которые они показали по Хаверцу. Я ничего не говорил команде. Всё произошло так естественно. Рад, что они приняли это решение отдать право исполнить пенальти. Очень благодарен нашим фанатам за то, как они пели имя Кая, заставили его чувствовать себя так. Хаверц заслуживает этого, очень рад за него.

В этом и красота, они берут на себя инициативу и берут на себя лидерство, чтобы совершать такие поступки. Не просил ни о чём игроков. Сначала Сака отдал право бить пенальти Эдегору, а затем решили, что должен исполнять Хаверц. Это был хороший жест.

Не знаю, есть ли у Сака повреждение, ещё не говорил с ним. Похоже, он получил удар в то же место, что и против «Тоттенхэма». Жезус тоже хромал после матча, поэтому посмотрим, в каком они состоянии», — цитирует тренера официальный сайт клуба.