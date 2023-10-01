Наставник «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал победу над «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче АПЛ.

«Такая победа производит настоящие влияние и впечатление на всех участников. Это был для нас ещё один вызов. Нам пришлось справляться с несколькими вещами и показать другую сторону нашей игры. Во втором тайме я полагал, что мы действительно хороши.

Играть против девяти футболистов нелегко. Они — топовые, обладают топовым менталитетом и были очень опасными в контратаках.

В этом году у нас было несколько автоголов, так что это часть футбола. Этот последний кросс был качественным ударом в зону, с которой не любит иметь дело ни один защитник.

Отмененный гол Луиса Диаса – не моё решение, а судей. Если они поймут, что это не так, то будет объяснение. «Ливерпуль» будет разочарован этим, но это не касается ни меня, ни клуб», — цитирует тренера ВВС.