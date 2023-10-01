Врач сборной СССР: итальянцы жаловались: «Почему они едят чёрную икру, а мы — макароны?»

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе вспомнил пересечение с командой Италии перед полуфиналом Олимпиады.

«Перед полуфиналом мы жили в одной гостинице с итальянцами. Питались в одном ресторане в одно и то же время. Между столами — четыре-пять метров. А на соперника-то интересно поглядеть. И вот они посматривали на нас, а мы — на них. Наши-то ребята — хи-хи, ха-ха, а эти — нет, не смеялись. Но после обеда побежали жаловаться к тренеру: «Почему у них чёрная икра, а мы макароны едим?»

Уже в ночи, после победы в полуфинале, мы с коллегами сидели, немножко отмечали. По бокальчику шампанского по такому поводу могли себе позволить. Пришли итальянцы — икру готовы были купить за любые деньги! Предложили сначала 50, потом 100 долларов за банку — бешеные деньги по тем временам.

Но мы посчитали, что негоже советскому человеку заниматься торговлей за границей. А во-вторых, прикинули, что самим её хватит только до финала. Подарили им четыре баночки. А они, дураки, не взяли. И потом проиграли немцам в матче за третье место», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.