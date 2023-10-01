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Кристиян Бистрович: было странно, что я находился на стадионе ЦСКА с другой командой

Кристиян Бистрович: было странно, что я находился на стадионе ЦСКА с другой командой
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1). Победу армейцам принёс нападающий Виктор Давила, который отличился на 18-й минуте. Бистрович выступает за калининградский клуб на правах аренды из ЦСКА.

«Был очень рад вернуться на «ВЭБ Арену». Получил много удовольствия. Но было чуть-чуть странно, что я находился на стадионе ЦСКА с другой командой. Была очень хорошая атмосфера, рад, что был на поле.

Сегодня я слышал болельщиков ЦСКА. Хочу сказать им спасибо. Также спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые приехали из Калининграда. Была очень хорошая поддержка», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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