Видеообзор матча между «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифаком», закончившегося вничью

Вчера, 30 сентября, состоялась встреча 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Ахли» из Джидды и «Аль-Иттифаком» из Эд-Даммама. Матч прошёл на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. Команды сыграли вничью — 0:0.

За весь матч команды получили всего по одной жёлтой карточке: в составе гостей «горчичник» заработал защитник Абдулла Хатиб, а в составе «Аль-Ахли» — полузащитник Мохаммед Аль-Маджхад. Ударов в створ ворот было совершено немного — 3:2 по этому показателю в пользу хозяев.

«Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак» сыграли вничью в матче Про-Лиги:

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«Аль-Ахли» занимает шестую позицию в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги, набрав 16 очков после восьми проведённых матчей. У «Аль-Иттифака», располагающегося на одну строчку выше, на одно очко больше.