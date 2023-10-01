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Тренер «Рубина» Рахимов рассказал, что говорил команде после матча с «Краснодаром»

Тренер «Рубина» Рахимов рассказал, что говорил команде после матча с «Краснодаром»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2).

«Показалось, что команда сыграла неплохой матч? Нет, не показалось. Я сейчас зашёл в раздевалку и команде сказал: «Мне за вас обидно, больно, «Краснодар» лидирует, но вы показали, что первое или пятое место для вас не проблема; я вам до игры сказал одну очень важную вещь, и вы допустили всё равно эту ошибку; я сказал, что этот матч могут решить детали, мелочи, недоигровки в каких-то ситуациях не должно быть, и по игре обидно проигрывать такую игру».

По большому счёту был удар в первом тайме в штангу. При стандарте нужно было доигрывать ситуацию во вратарской площади, мы не доиграли. Ну и в концовке второй мяч тоже можно было предотвратить, сыграть в подкате, предотвратить передачу. Вот эти детали перечеркнули то, что мы в течение 90 минут делали.

У нас вышли три игрока, которые только приехали, и той сыгранности, особенно в атакующих действиях, ещё нет, форма у них разная, но они добавили креатива в игру, нестандартных действий. Анализируя эту игру, мы видим, что у «Краснодара» эти моменты отработаны, потому что они играют вместе давно, знают, что делать. У нас эпизодами это получалось. Есть положительные моменты, больно, но нужно уметь терпеть удары, делать выводы. Надо двигаться дальше, это процесс становления и отработки элементов, которые должны быть в игре», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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