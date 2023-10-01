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Игрок «Локомотива» Жемалетдинов: очень рад, что забил после такой большой паузы

Игрок «Локомотива» Жемалетдинов: очень рад, что забил после такой большой паузы
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал гол в матче 10-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Очень рад, что забил после такой большой паузы. После травмы это, считай, мой первый гол. Очень рад помочь команде, партнёрам. Надеюсь, дальше так и будет.

Больше года не забивал в РПЛ? Да, немного переживал, что после травмы не мог выйти на свой уровень. Сейчас стало немного легче. Думаю, движение будет только вверх.

Насколько тяжело было после матча в Екатеринбурге? Когда били послематчевые? Мне не было прям очень сильно тяжело, не забил — и не забил, у всех бывает. Это лотерея, пенальти, у меня третий незабитый. Ничего страшного. Переборол как-то (улыбается). Близкие поддерживали, жена. Поэтому всё нормально», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».

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