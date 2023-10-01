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Месси и Бекхэм хотят, чтобы игрок «Реала» Модрич продолжил карьеру в «Интер Майами»

Месси и Бекхэм хотят, чтобы игрок «Реала» Модрич продолжил карьеру в «Интер Майами»
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, а также совладелец этого клуба Дэвид Бекхэм хотят, чтобы полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продолжил карьеру в МЛС.

«Модрич в МЛС? Да, он получал предложения от многих команд этой лиги, в частности лично Месси интересовался им. Лука уже встречался с Дэвидом Бекхэмом, они вместе пообедали. У него было предложение из Саудовской Аравии, но Лука пока что хочет остаться в Мадриде», — приводит слова экс-нападающего «сливочных» Предрага Миятовича, приближённого к Модричу, Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, в нынешнем сезоне испанского чемпионата Модрич принял участие в шести матчах, в которых хорват не отметился результативными действиями.

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