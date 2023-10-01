Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Крылья Советов» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 5:2. Во втором круге самарцы одержали победу — 1:0.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после девяти матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

Материалы по теме
Матч тура в РПЛ! «Спартак» против второй команды чемпионата. LIVE
Live
Матч тура в РПЛ! «Спартак» против второй команды чемпионата. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android