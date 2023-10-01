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Зураб Орджоникидзе: корейцы ещё долго угрожали, что будут расправляться с русскими

Зураб Орджоникидзе: корейцы ещё долго угрожали, что будут расправляться с русскими
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Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал об атмосфере в Сеуле на ОИ-1988.

«После того как советский истребитель сбил южнокорейский «Боинг» (1983 год. — Прим. «Чемпионата»), корейцы ещё долго угрожали, что будут расправляться с русскими. На Олимпиаде нас везде охраняли, на этаже в гостинице постоянно дежурила полиция. Понятно, нас никто не трогал, но самим из номеров советовали не выходить. А мне знакомые сказали: как увидишь там новую луну, покажи купюру — придут деньги. Примета такая. А если на Олимпиаде это сделаешь — заработаешь премиальные, правильно? И мы с Вилорычем (Баньков, массажист сборной. — Прим. «Чемпионата») искали эту луну — букву «С», повернутую в другую сторону. Как-то ночью поднялись на крышу гостиницы. Смотрим: небо прямо усеяно звёздами, а месяца нет. И тут я почувствовал, что кто-то за мной наблюдает. Оборачиваюсь, а там — снайперы. Видно, наблюдали за нами и думали: что они тут забыли, может, знаки какие-то подают? Такая хохма была», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.

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