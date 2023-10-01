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«Ахмат» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 1 октября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России по футболу команды играли друг с другом дважды. Оба раза победу одерживали грозненцы — 2:1 и 3:0.

В данный момент «Ахмат» занимает 10-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после девяти проведённых матчей. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 15 очками.

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