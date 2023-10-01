«Ахмат» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне чемпионата России по футболу команды играли друг с другом дважды. Оба раза победу одерживали грозненцы — 2:1 и 3:0.

В данный момент «Ахмат» занимает 10-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после девяти проведённых матчей. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 15 очками.