Видео: реакция Мбаппе на нокаут на турнире PFL Europe 3

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе посетил турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 3. Соревнования прошли на арене «Зенит Париж» в Париже (Франция).

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Главным событием вечера стал бой французов Седрика Думбе и Жордана Зебо. Поединок продолжился всего девять секунд. Победу нокаутом одержал Седрик Думбе. Мбаппе был удивлён таким ярким и быстрым завершением боя.

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Килиан Мбаппе в текущем сезоне чемпионата Франции провёл шесть матчей, в которых забил семь мячей. Также на его счету одна игра и один гол в Лиге чемпионов.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон вопреки очередной порции слухов о его переходе в стан мадридского «Реала».