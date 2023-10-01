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Агент: Мантуан способен потащить «Зенит» за собой

Агент: Мантуан способен потащить «Зенит» за собой
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Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского нападающего «Зенита» Густаво Мантуана, считает, что 22-летний футболист способен стать лидером санкт-петербургского клуба.

«Я думаю, что Мантуан способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить «Зенит» за собой», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Напомним, вчера, 30 сентября, «Зенит» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги потерпел поражение в матче с «Оренбургом» (1:3) на стадионе «Газовик». За оренбуржцев голами отметились Дмитрий Воробьёв, Матиас Перес и Брайан Мансилья. У петербуржцев мяч забил Густаво Мантуан на второй минуте матча.

На данный момент «Зенит» в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 17 очками.

В текущем сезоне Мантуан провёл 13 матчей во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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