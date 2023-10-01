Врач сборной СССР на Олимпиаде-1988: в КГБ заподозрили, что я сбегу из страны

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал о казусе до и во время ОИ-1988.

«Сейчас уже, наверное, об этом можно рассказать — 35 лет прошло, этой организации больше нет. Так вот, у нас терапевтом числился представитель силовых структур. КГБ? Может быть. Человек окончил медицинский институт, в те времена был капитаном, сейчас генерал-полковник в отставке. Тогда вообще всё было под жесточайшим контролем. Сейчас, наоборот, слишком много демократии, всё слишком распущено. Ну так вот, за два дня до вылета в Японию, на акклиматизационный сбор перед Олимпиадой, у меня в Грузии умер родной дядя. Папа позвонил: «Зураб, прилетишь?» А я говорю: «Папа, мы к этому шли два года. А вдруг самолёт задержится или что-то ещё случится? Я же подведу команду, страну, родину. И себя подведу, и тебя». Отец всё понял — попросил только телеграмму родне отправить из Японии. Прилетаем туда, и переводчик Слава, парень бывалый, надоумил: «Здесь всё очень дорого — пиши коротко». Я и написал: «Дорогой дядя, извини, что не успел проститься с тобой. Зураб». Телеграмма шла в Тбилиси через Москву. Я сам в России с трёх лет. И вот этому «терапевту» из Союза поступил сигнал: якобы я могу сбежать. Моё обращение к умершему дяде в Москве истолковали как прощание перед побегом! Этот Костя, капитан, жил в номере с Вилорычем (Баньков, массажист сборной. — Прим. «Чемпионата»). Ну и выложил ему подозрения в отношении меня. Баньков изумился: «О чём ты говоришь? У Зураба в Москве жена, двое сыновей, которых он безумно любит и никогда не бросит. Вот мы были в Италии — он же не остался там, хотя язык знает». Ночью после полуфинала Константин посылает ко мне Вилорыча. Мы в час ночи разошлись, а в два является снова: «Голова болит». Я удивился: «У тебя же есть все те же лекарства, что и у меня». А в четыре утра приходит уже сам «терапевт»: «Меня, кажется, Слава заразил — голова болит». Его-то я не стал прогонять: всё-таки представитель силовых органов. Дал таблетку. В конце концов из Москвы поступило сообщение: «Доктор здоров. Можно оставить наблюдение». Всю эту историю сам Костя мне потом и рассказал», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.