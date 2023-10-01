Бистрович: расстроился, что Фернандес в «Зените». Непривычно видеть его не в форме ЦСКА

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит». Бистрович выступает в «Балтике» на правах аренды из московского ЦСКА.

«Марио принял своё решение — перешёл в «Зенит». Все ждали, что он вернётся в ЦСКА, но я не знаю деталей, он так решил. Но я расстроился, Марио очень долго был в ЦСКА, непривычно видеть его в другой форме», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Марио Фернандес стал игроком «Зенита» в июле 2023 года. Защитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом на один год с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Фернандес выступал в ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.