Врач сборной СССР на ОИ-1988: Михайличенко мог играть три-четыре тайма подряд

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе назвал самого выносливого футболиста среди олимпийских чемпионов 1988 года.

«Когда Юра Савичев в финале забил гол в дополнительное время, была большая радость. Но последние минуты получились крайне утомительными. Нужно было минут 15 продержаться, и это было очень тяжело! Но у нас был Михайличенко. Там все были сильны, но Лёша, по моим прикидкам, мог играть три-четыре тайма подряд. Минут 10 перерыва между ними ему хватило бы.

Когда мы говорим о генетических исследованиях, на Михайличенко надо ориентироваться. В команде были и другие физически сильные ребята, но он был самым выносливым. И одним из главных любимцев Бышовца. Его почему Лёсиком звали? Когда он к Бышовцу совсем маленьким в школу киевского «Динамо» пришёл, Толя спросил: «Как тебя зовут?» — «Лёсик». Так и прилипло на всю жизнь», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Алексей Михайличенко — единственный футболист сборной СССР, в 1988 году выигравший серебро Евро-1988 и золото Олимпиады.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.