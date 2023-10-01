«Факел» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 1 октября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Сочи». Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России по футболу команды встречались дважды. В первом круге они сыграли вничью — 1:1. Во втором воронежцы разгромили «Сочи» — 3:0.

В данный момент «Факел» находится на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после девяти проведённых матчей. Сочинцы располагаются на предпоследней строчке, имея в своём активе шесть очков.