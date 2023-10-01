Червиченко: «Ростов» приучил, что он наверху, наводит шорох — все ждут того же самого

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах «Ростова» в первой трети чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

«Можно ли сказать, что первая треть чемпионата «Ростовом» провалена? Ну как провалена? «Ростов» просто приучил, что он наверху, наводит шорох, лидеров гоняет, не имея соответствующего состава. И все от него ждут того же самого. Сейчас у «Ростова» 10 очков. Можно вспомнить матчи с «Балтикой» и ЦСКА, где вели в два мяча и умудрились не выиграть. Добавить эти четыре очка — «Ростов» уже ближе к верхней части таблицы, и все бы говорили, что всё нормально. Всем не везёт, такое бывает. Просто непруха. Это печально. А команда играет, и смотреть матчи «Ростова» гораздо интереснее, чем некоторые матчи лидеров. Смотришь эту пресную хрень, где они бодаются друг с другом, и понимаешь, что два часа времени потерял впустую», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.