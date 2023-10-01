Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: «Ростов» приучил, что он наверху, наводит шорох — все ждут того же самого

Червиченко: «Ростов» приучил, что он наверху, наводит шорох — все ждут того же самого
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах «Ростова» в первой трети чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

«Можно ли сказать, что первая треть чемпионата «Ростовом» провалена? Ну как провалена? «Ростов» просто приучил, что он наверху, наводит шорох, лидеров гоняет, не имея соответствующего состава. И все от него ждут того же самого. Сейчас у «Ростова» 10 очков. Можно вспомнить матчи с «Балтикой» и ЦСКА, где вели в два мяча и умудрились не выиграть. Добавить эти четыре очка — «Ростов» уже ближе к верхней части таблицы, и все бы говорили, что всё нормально. Всем не везёт, такое бывает. Просто непруха. Это печально. А команда играет, и смотреть матчи «Ростова» гораздо интереснее, чем некоторые матчи лидеров. Смотришь эту пресную хрень, где они бодаются друг с другом, и понимаешь, что два часа времени потерял впустую», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Судейский скандал затмил камбэк команды Карпина. Но лучший момент — флеш Гончаренко
Видео
Судейский скандал затмил камбэк команды Карпина. Но лучший момент — флеш Гончаренко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android