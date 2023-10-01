Представитель Ренана: никто в нашем агентстве не хочет видеть Роберта в резерве «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что не хочет видеть 19-летнего футболиста в резерве санкт-петербургского клуба.

«Я не участвую в выборе состава команды с тренером «Зенита». Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм, и ничего его не беспокоит. Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему», – приводит слова Гарсии Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Роберт Ренан сыграл в четырёх матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильского защитника составляет € 9 млн.