Экс-доктор сборной СССР: наш футболист сказал медсестре: «На 100 рублей, купи ящик водки»

Бывший врач сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал, как один из олимпийцев повторно травмировался из-за злоупотребления алкоголем.

«С водкой в нашей команде был связан очень интересный случай. Один наш футболист, будущий олимпийский чемпион, выписывается из ЦИТО. А другой туда заходит на операцию. Оба здоровые, высокие парни. И этот первый говорит: «Мне тут порекомендовали: на ночь 100 грамм водки — отлично сушит суставы, особенно после операции. Но не больше». Второй даёт медсестре 100 рублей — большие деньги — и говорит: «Купи ящик водки, а сдачу оставишь себе». Купила. Ящик оказался под кроватью. На второй день после операции он принял, как и было сказано, 100 грамм. Потом подумал: «Я же парень крепкий, молодой». Добавил ещё 100, потом ещё. Наконец, хлопнул стакан 200-граммовый. Его разнесло так, что повторно порвал крестообразные связки», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.