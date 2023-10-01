«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл 4 из 7 стартовых матчей в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории уступил в четырёх из семи стартовых матчей в английской Премьер-лиге. Это худший старт манкунианцев в чемпионате за 34 года.

После семи туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков. На текущий момент команда находится на 10-м месте в чемпионате. «Красные дьяволы» проигрывали трём лондонским коллективам — «Тоттенхэму» (0:2), «Арсеналу» (1:3), «Кристал Пэлас» (0:1), а также «Брайтону» (1:3). В трёх других матчах текущего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» одерживал победы над «Вулверхэмптоном» (1:0), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Бёрнли» (1:0).

Напомним, по итогам прошлого сезона манкунианцы заняли третью строчку АПЛ и прошли в групповой этап Лиги чемпионов – 2023/2024.