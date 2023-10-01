«Арсенал» хочет продлить контракт с Зинченко до 2028 года

Руководство «Арсенала» готово начать переговорный процесс с защитником «канониров» Александром Зинченко на предмет продления с ним трудового соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, новый контракт должен быть рассчитан до 2028 года. Нынешний контракт Зинченко действует до лета 2026 года.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в 2022 году. За это время Зинченко принял участие в 41 матче лондонского клуба, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

После семи туров АПЛ «Арсенал» набрал 17 очков и на текущий момент занимает третье место в чемпионате.