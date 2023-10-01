Доктор «золотой» сборной СССР назвал самые вредные для здоровья алкогольные напитки

Бывший врач сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе составил список самых вредных для здоровья алкогольных напитков.

«Я не певец и не пивец. Чтобы почувствовать расслабление, не обязательно заливаться. Есть такая поговорка: если выпил хорошо, значит, утром плохо, если утром хорошо, значит, выпил плохо. Что хорошего в алкоголе? Только разрушаешь свой организм. Я вам назову самые вредные напитки в порядке убывания. Первое — самое страшное — это пиво. Потом идёт шампанское. Дальше — вина, полусухие, полусладкие. После них — сухое вино, коньяк, виски и водка. От пива вырабатывается фибрин, который ложится на суставы, почки и так далее. Расширяются сосуды», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.