Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доктор «золотой» сборной СССР назвал самые вредные для здоровья алкогольные напитки

Доктор «золотой» сборной СССР назвал самые вредные для здоровья алкогольные напитки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший врач сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе составил список самых вредных для здоровья алкогольных напитков.

«Я не певец и не пивец. Чтобы почувствовать расслабление, не обязательно заливаться. Есть такая поговорка: если выпил хорошо, значит, утром плохо, если утром хорошо, значит, выпил плохо. Что хорошего в алкоголе? Только разрушаешь свой организм. Я вам назову самые вредные напитки в порядке убывания. Первое — самое страшное — это пиво. Потом идёт шампанское. Дальше — вина, полусухие, полусладкие. После них — сухое вино, коньяк, виски и водка. От пива вырабатывается фибрин, который ложится на суставы, почки и так далее. Расширяются сосуды», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Оборачиваюсь — снайперы». Неизвестные подробности последнего триумфа сборной СССР
Эксклюзив
«Оборачиваюсь — снайперы». Неизвестные подробности последнего триумфа сборной СССР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android