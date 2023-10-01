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Виктор Давила высказался о первом голе за ЦСКА

Виктор Давила высказался о первом голе за ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила прокомментировал гол в матче 10‑го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:0).

«Очень жёсткий был матч, тяжело было играть. Матч, который требовал предельного напряжения от начала до конца. Конечно, сейчас, после окончания — огромная радость. Мы достигли собственной цели и выиграли этот матч.

Казалось, что легко забил? Легко кажется с трибуны, в моменте это очень сложно, надо за долю секунды принять правильное решение, обработать мяч и ударить точно. Так и получилось, мне повезло, что мяч по нужной траектории залетел в ворота.

Сердечко после гола я показал семье, родным, супруге, дочкам. Они из Чили, пока не смогли сюда приехать. Меня поддерживают, болеют за нас, поэтому эти празднования посвящены моей супруге и семье», — сказал Давила в интервью пресс‑службе ЦСКА.

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