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«Арсенал» работает над продлением контракта с защитником Беном Уайтом

«Арсенал» работает над продлением контракта с защитником Беном Уайтом
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Лондонский «Арсенал» хочет продлить контракт с английским защитником Беном Уайтом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, он следующий, кого хочет продлить «Арсенал» после подписания нового контракта с норвежским полузащитником Мартином Эдегором. Клуб очень доволен Уайтом. Переговоры с ним скоро продвинутся.

Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Бен Уайт провёл 10 матчей за «Арсенал» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 55 млн.

В составе лондонского клуба игрок выиграл Суперкубок Англии – 2023.

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