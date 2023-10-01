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Артета: почему дома играем хуже, чем в гостях? Мы излишне эмоциальны и быстро атакуем

Артета: почему дома играем хуже, чем в гостях? Мы излишне эмоциальны и быстро атакуем
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, почему «канониры» периодически показывают лучший результат, играя на выезде, а не дома.

«Временами дело в излишней эмоциональности. Мы хотим переходить в атаку слишком быстро. Не собираемся менять наш подход с точки зрения того, как команда возвращает мяч. У нас очень, очень агрессивная команда, и мы не собираемся это менять. Всё дело в умении переключаться. Особенно много мы допускаем индивидуальных ошибок, приводящих к голам, играя дома. Это создаёт нам некоторые проблемы — на выезде у нас такого не было.

Думаю, это правда, что наш подход к игре в гостях сильно отличается, но мы должны это изменить как можно скорее, если мы хотим добиваться стабильных результатов, особенно играя дома», — приводит слова Артеты Evening Standard.

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