Впервые за 11 лет Модрич провёл в запасе «Реала» два матча подряд

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич впервые за 11 лет выступлений в составе «сливочных» провёл на скамейке запасных два матча подряд, не имея травм и дисквалификаций. Об этом сообщает AS.

Последний раз подобное происходило в октябре 2012 года, когда Жозе Моуринью, возглавлявший на тот момент мадридский клуб, не выпустил Модрича в матчах с «Аяксом» и «Барселоной». Также ранее появилась информация, что у хорватского полузащитника 15-й показатель в команде по количеству игровых минут в текущем сезоне.

Напомним, Модрич перешёл в мадридский «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года. За это время хорват принял участие в 495 матчах команды, в которых отметился 37 голами и 77 результативными передачами.

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