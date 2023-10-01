Кечинов: «Спартак» победит «Крылья» за счёт опыта, но и порядок в обороне появляется

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 1 октября. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Несмотря на то что «Крылья Советов» играют дома, «Спартак» выглядит фаворитом. «Крылья» сейчас показывают очень хороший футбол, молодые футболисты очень ярко себя проявляют, но «Спартак» последние две игры в РПЛ не пропускает. У команды Абаскаля появляется порядок в обороне. Преимущество «Спартака» ещё и в футболистах передней линии: мастерство и опыт. Для «Крыльев» это очень важная игра, но гости победят, если подойдут с нужным настроем.

«Спартак» проиграл две последние игры «Крыльям», но это было стечение обстоятельств. Не вижу здесь какую-то взаимосвязь. В предстоящей игре футболисты «Спартака» сыграют в правильный футбол и победят», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.