«Крылья Советов» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 5:2. Во втором круге самарцы одержали победу — 1:0.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после девяти матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).