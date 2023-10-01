«Семак не угадал с выбором защитников». Орлов — об игре «Зенита» с «Оренбургом»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов разобрал встречу 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом». Оренбуржцы одержали победу со счётом 3:1.

«Во-первых, поздравим «Оренбург» — он великолепно сыграл в этой встрече и превзошёл «Зенит». Впрочем, «Зенит» тоже был хорош, да и вся игра смотрелась. Но Семак, конечно, не угадал с выбором защитников, потому что они просто «проспали» все три мяча. Ошибки были просто грубейшие. Тот же Круговой – был активен, шёл вперёд, но очень много было потерь при передачах. Поэтому его и заменили. А Сутормин в принципе не умеет играть в защите, он игрок середины поля. Не вышел с первых минут Родригао. Почему? Он ведь уже играл с «Локомотивом» в прошлом матче… Он лучше всех среди защитников играет головой, на стандартах такой игрок просто необходим — который умеет выбирать точно позицию. Не повезло «Зениту» и в том, что Марио Фернандес получил травму. А Эракович и Алип на подачу при угловых не выходили, видимо, в их задачи это не входило. Так что, повторюсь, ошибки очень серьёзные. Не случайно во втором тайме Семак поменял всю конструкцию, и стало гораздо лучше.

Васютина ни в одном мяче я бы не упрекнул, это всё ошибки игроков обороны. Не знаю, по какой причине не играл Кассьерра, но его явно не хватало. Как и Караваева. Но это вопросы к тренерам. Но «Зенит» и без Кассьерры сделал ударов, наверное, под 30 по воротам, был активен, были моменты. Но как играл Сысуев! Такие матчи делают героями вратарей. Сысуев просто великолепен, безошибочно сыграл. Да и в принципе «Оренбург» поразил скоростью, выходом из обороны в атаку. Потрясающе. Удивительно, что они были на 13-м месте. Аплодисменты тренеру Деограсии, они играют ещё лучше, чем при Личке. Заслуженная победа.

«Зениту» надо делать выводы, никакой паники быть не может, игра-то есть. Надо определиться, кто будет играть в защите. Мне показалось, что после ухода Клаудиньо «Зенит» оказался сразу обескровлен в атаке. Хотя какие-то моменты были, но Клаудиньо вместе с Венделом здорово выходят в контратаку. Изидор видно, что способный, но пока только способный. Ему 23 года, у него пока мало своих личных «приёмчиков», которые ему позволяли бы решать свои выходы к воротам. Эта игра проиграна «Зенитом» не по всем статьям, это поражение в борьбе при очень интересном футболе. Деограсия, повторюсь, молодец, показывает, что он – тренер», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».