«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

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Сегодня, 1 октября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Сочи». Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Юрганов, Макарчук, Литвинов, Марсело, Нобоа, Батырев, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич.

«Факел» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после девяти проведённых матчей. Сочинцы располагаются на предпоследней строчке, имея в своём активе шесть очков.