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Отстранены судьи, работавшие на VAR в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Отстранены судьи, работавшие на VAR в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
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Футбольные судьи Даррен Ингланд и Дэниел Кук, работавшие на VAR в минувшем матче АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1), отстранены от судейской деятельности. Об этом информирует The Athletic.

Сообщается, что арбитры не будут привлечены к судейству в других матчах английской Премьер-лиги в нынешнем туре. Ингланд и Кук должны были работать на играх «Ноттингем Форест» — «Брентфорд» и «Фулхэм» — «Челси».

Напомним, в минувшем матче 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем», судья матча не засчитал чистый гол игрока «красных» Луиса Диаса. Система VAR должна была помочь с его определением, но она не смогла вмешаться.

После семи туров английского чемпионата «Ливерпуль» набрал 16 очков и на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» после аналогичного количества матчей в АПЛ набрал 17 очков и расположился на второй строчке.

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