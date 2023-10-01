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Вратарь «Химок» Митрюшкин: 2DROTS рановато в РПЛ. Следующий шаг — профессиональный футбол

Вратарь «Химок» Митрюшкин: 2DROTS рановато в РПЛ. Следующий шаг — профессиональный футбол
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Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин считает, что медийной команде 2DROTS рановато заявляться в Российскую Премьер-Лигу.

«Президенты 2DROTS собираются в РПЛ? При всём уважении, но в РПЛ пока рановато. Но я знаю некоторых игроков, с которыми вместе выступал в академии «Спартака», как и знаю потенциал команды. Почему нет? Следующий шаг для них — заявиться в профессиональный футбол. И постепенно двигаться к своей цели — РПЛ. Желаю им только удачи», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 28 сентября «Химки» обыграли 2DROTS (2:0) в рамках 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Забитыми мячами отметились нападающий Кирилл Панченко и полузащитник Равиль Нетфуллин.

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