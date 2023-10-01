Орджоникидзе: после нашей победы на Олимпиаде в федерации микроинфаркты были. От зависти

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе высказал мнение, что в стране не все обрадовались триумфу на Олимпиаде 1988 года.

«После Олимпиады я написал песню, так и называется — «1988». Там есть такой куплет:

«Потом Япония была для адаптации,

В Пусане, Тэгу сплошь были овации.

Бразильский тренер пребывал в прострации.

У нас микроинфаркты в федерации…»

Микроинфаркты были не от переживаний за команду. Завистники были: коллеги-тренеры, федерация. Особой любви к нам не проявляли. Когда один выигрывает, а другой такого успеха не достигает, ему завидно. А я всегда говорю: завидовать не надо. Тогда проживёшь долго и счастливо», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.