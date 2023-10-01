Корнеев: всё равно «Зенит» один из главных фаворитов в борьбе за титул

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился впечатлениями от поражения петербургского клуба «Оренбургу» в матче 10-го тура РПЛ со счётом 1:3.

«Зенит» точно не наиграл на 1:3. У команды была достаточно хорошая игра, просто реализация хворала. То же самое было у «Локомотива». Железнодорожникам просто повезло в концовке. Реализация страдает у «Зенита», но петербуржцы действуют не без ошибок в оборонительных действиях. Были моменты, которые не присущи обороне петербуржцев. Так складывается ситуация на данный момент. Такой результат с «Оренбургом» — следствие очень плохой реализации. «Зенит» владеет мячом, бьёт по воротам, создаёт моменты. Просто не залетает.

Не хватило Кассьерры? Конечно. В нынешнем сезоне Кассьерра себя очень хорошо показывает, но он также может обыграться с футболистами «Зенита» и участвовать в комбинационной схеме. Его не хватило. Он сейчас в порядке и может забивать из ничего.

Такой период проживает «Зенит». Нельзя сказать, что у них кризис. Петербуржцы играют, создают. Для меня как для тренера это важнее. Одно дело, если бы команда играла безвольно, а они 30 раз ударили по воротам.

Всё равно «Зенит» один из главных фаворитов в борьбе за титул. Понятно, что им надо вернуться после таких результатов. По качеству это одна из сильнейших команд Премьер-Лиги», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».