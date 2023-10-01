Тренер «Интер Майами» Мартино опроверг слухи о том, что Месси не сыграет до конца сезона

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал слухи о том, что нападающий американского клуба Лионель Месси не выйдет на поле до конца сезона из-за травмы.

«Это то, о чём я уже сказал. Будем смотреть на ситуацию от матча к матчу. Мы собираемся оценить его состояние перед игрой с «Чикаго». Будет ли он на скамейке, попадёт ли в заявку, случится ли это уже в матче с «Чикаго» или в игре с «Цинциннати» на следующих выходных. Посмотрим.

«Он тренируется отдельно от общей группы, но чувствует себя всё лучше и лучше. Время покажет, говорю правду я или тот человек, который сообщил подобную информацию», — приводит слова Мартино Goal.com.

Напомним, из-за повреждения Месси пропустил три матча подряд. В последний раз он выходил на поле 21 сентября.