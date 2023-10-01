«Отходить в защиту не было нашим решением». Олусегун — о матче «Краснодара» с «Рубином»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал победу в матче 10-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:0).

«Как смотрелась игра в первом тайме со скамейки? Думаю, это была хорошая игра для «Краснодара». Считаю, что мы провели качественный первый тайм. Нам не удалось забить пораньше, но, как по мне, игра была удачной для моих партнёров.

Забили со стандарта, почему не получалось с игры? Просто это футбол. Никто не может сказать, когда ты забьёшь, а когда нет. И, когда ты забиваешь, это работа всей команды. Мы работаем на тренировках, чтобы были голы. Неважно, со стандартов или с игры, — откуда бы мы ни забивали, это хорошо. Стараемся делать это чаще.

Во втором тайме отдали мяч? Думаю, что это случилось само собой. Мы не планировали ничего подобного, тренер не говорил нам так играть. Но есть эмоции там на поле, соперник тоже вышел побеждать, а не проигрывать. Мы сражались за победу. К счастью, нам удалось их победить. Надо отдать сопернику должное. Отходить в защиту не было нашим решением, просто так пошла игра», — сказал Олусегун в интервью клубной пресс-службе.