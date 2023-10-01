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Галактионов: как отреагировал на появление Черчесова на стадионе? Спокойно

Галактионов: как отреагировал на появление Черчесова на стадионе? Спокойно
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что российский специалист Станислав Черчесов посещает домашние матчи железнодорожников.

«Как отреагировал на появление Станислава Черчесова на стадионе в VIP-ложе руководства? Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона?

Я молодой специалист, тень Станислава Черчесова может накрыть? Вы правильно подметили про молодость, но есть и определённый опыт — поработал на чемпионатах Европы и мира, прошёл олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому — точно спокоен и понимаю, что всё определяется результатом. Есть результат — тренер будет работать. Нет — тренер не будет работать», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

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