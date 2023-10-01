Агент Миранчука рассказал, что Алексей мог перейти в «Болонью»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о положении дел 27-летнего футболиста и упомянул о варианте аренды в «Болонью».

«У него есть два года контракта, год с небольшим. Всё в его руках. Ребята знакомые, всё знакомо. Он не попал ни в «Верону», ни в «Венецию», никуда, где надо адаптироваться. Ему всё понятно. Конкуренция высокая.

Был вариант с «Торино», но «Аталанта» отказалась продавать за € 8 млн? Сумму я не скажу. Это клубы разговаривали. За день буквально до закрытия трансферного окна стало известно, что «Торино» раздумывает об изменении игровой схемы. Не было понятно, вписался бы в неё Алексей.

Сейчас что ворошить? Вариант аренды в «Болонью» был, но было для этого мало времени», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».