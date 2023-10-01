Бонек: я говорю «нет» России и голосовал против восстановления их сборных U17

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек высказался о решении организации вернуть национальные команды России U17 к участию в международных турнирах. Ранее он опубликовал пост в «Твиттере», в котором предложил ознакомиться с решением УЕФА президенту Польской футбольной ассоциации Цезарю Кулеше. Общественность посчитала это поддержкой решения.

«Я не меняю своего мнения уже полтора года. Всё просто и ясно: «нет» России. Считаю, что сначала должна закончиться СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине, и только потом можно будет говорить о возвращении россиян в игру. Я ясно дал это понять на заседании исполкома УЕФА и, конечно, проголосовал против восстановления сборных России до 17 лет. К сожалению, комитет решил иначе.

Почему же появился такой твит? Там я не написал, что поддерживаю это решение УЕФА. Я просто хотел показать, что это касается только команд до 17 лет», — приводит слова Бонека Sport.pl.