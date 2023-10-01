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«Факел» — «Сочи»: хозяева открыли счёт в конце первого тайма

«Факел» — «Сочи»: хозяева открыли счёт в конце первого тайма
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В эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Сочи». Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Марков – 43'     2:0 Якимов – 47'    

На 43-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков открыл счёт, реализовав пенальти. Марков с 11-метровой отметки пробил низом по центру ворот, а Заболотный искал спасения в правом углу. Это первый гол воронежцев под руководством Сергея Ташуева.

«Факел» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после девяти проведённых матчей. Сочинцы располагаются на предпоследней строчке, имея в своём активе шесть очков.

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