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«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Горшков – 7'    

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Гарре, Салтыков, Рахманович.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Денисов, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Бонгонда, Соболев.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 5:2. Во втором круге самарцы одержали победу — 1:0.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после девяти матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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