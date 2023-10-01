Биатлонист Латыпов: надеюсь, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство

Биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады Эдуард Латыпов выразил надежду на то, что ПФК ЦСКА сможет побороться за титул чемпионов России в нынешнем сезоне.

«У ЦСКА очень сильная команда. Сейчас много сильных клубов в РПЛ, которые идут вровень, очень плотная борьба. Все лидеры теряют очки, поэтому этот сезон будет интересным. Конечно, надеюсь, что армейцы смогут бороться за чемпионство.

Сейчас пока рано говорить о чемпионской гонке, потому что прошло всего десять туров. После 20-го тура уже примерно станет понятно, какой определённый расклад команд будет. Будем ждать развязки в конце сезона», — сказал Латыпов Metaratings.

Напомним, после десяти туров РПЛ ЦСКА набрал 16 очков и на текущий момент занимает пятое место в чемпионате.