Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» — «Сочи»: Якимов увеличил преимущество хозяев

«Факел» — «Сочи»: Якимов увеличил преимущество хозяев
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Сочи». Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Марков – 43'     2:0 Якимов – 47'    

На 43-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков открыл счёт, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник Вячеслав Якимов забил второй гол воронежцев. Атаку с ходу провели хозяева, удар Магаля от угла штрафной превратился в прострел к 11-метровой отметке, откуда Якимов пробил под перекладину.

«Факел» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после девяти проведённых матчей. Сочинцы располагаются на предпоследней строчке, имея в своём активе шесть очков.

Материалы по теме
Убойная контратака «Крыльев»! Команда Осинькина уже обыгрывает «Спартак»! LIVE РПЛ
Live
Убойная контратака «Крыльев»! Команда Осинькина уже обыгрывает «Спартак»! LIVE РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android