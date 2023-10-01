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«Лион» потерпел пятое поражение в Лиге 1, уступив «Реймсу»

«Лион» потерпел пятое поражение в Лиге 1, уступив «Реймсу»
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Завершился матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Лион». Команды играли на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Реймс» одержал победу со счётом 2:0.

На 45+1-й минуте отличился полузащитник хозяев Маршалл Мунеци. Ему ассистировал Дзюня Ито. На 71-й минуте второй мяч «Реймса» забил защитник Юнис Абдельхамид. Это пятое поражение «Лиона» в сезоне Лиги 1, команда дважды сыграла вничью.

«Реймс» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков после семи матчей. «Лион» находится на последней, 18-й строчке, заработав два очка. Лидирует «Монако» (14).

Франция - Лига 1 . 7-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
2 : 0
Лион
Лион
1:0 Мунеци – 45+1'     2:0 Абдельхамид – 71'    
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