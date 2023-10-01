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Кристиян Бистрович: Алан Дзагоев — легенда ЦСКА. На тренировках он отдавал себя на 100%

Кристиян Бистрович: Алан Дзагоев — легенда ЦСКА. На тренировках он отдавал себя на 100%
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Защитник калининградской «Балтики», арендованный из ЦСКА, Кристиян Бистрович высказался о переходе полузащитника Алана Дзагоева в греческую «Ламию».

«Знаю о переходе Дзагоева в греческую «Ламию». Мы все знаем, какой отличный игрок Алан Дзагоев. Он легенда ЦСКА. Рад буду посмотреть на его игру в Греции. Думаю, он будет себя хорошо проявлять там.

Когда мы вместе тренировались в ЦСКА, он очень старался, отдавал себя на 100%. Алан старался, чтобы стать ещё лучше и физически подготовленнее. Помог бы он команде сейчас? Тяжело сказать, потому что тренировки не то же самое, что игры. В игре ты лучше видишь, в каком состоянии находится футболист», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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