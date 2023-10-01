Хет-трик Орсолини принёс победу «Болонье» в матче 7-го тура Серии А с «Эмполи»

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Эмполи». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Фабио Мареской из Неаполя. «Болонья» одержала победу со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 21-й минуте матча, когда итальянский нападающий Риккардо Орсолини вывел «Болонью» вперёд. На 66-й минуте Орсолини оформил дубль, забив с передачи полузащитника Льюиса Фергюсона. В компенсированное время второго тайма Орсолини забил третий безответный мяч в ворота «Эмполи» и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе хавбека Уссамы Эль-Аззузи.
Благодаря этой победе «Болонья» поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы Серии А, набрав 10 очков в семи играх. «Эмполи» находится на 17-м месте, у команды три очка.
- 1 октября 2023
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