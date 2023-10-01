«Нужно продолжать верить в команду». Клотет — о поражении в матче с «Ленинградцем»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал поражение в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с «Ленинградцем» (2:3).

«Сегодня мы показали плохой результат. Да, команда забила в начале встречи, но у нас было две ошибки, которые позволили сопернику повести в счёте. Пенальти в наши ворота мы пересматривали со всех углов и не считаем, что его назначили правильно.

Во втором тайме мы хорошо вышли, несмотря на то что игра была тяжёлой. Сравняли — 2:2. У Громыко был отличный шанс делать 3:2, он мог забить прям с линии. Конечно, это сложный момент для команды. Но я верю, что в сложные моменты мы закаляем свой характер. Это объединяет! Нужно продолжать верить в команду и развиваться вместе. Это то, что сейчас нужно. Если идти по другому пути, будет нестабильность, это неправильно. Я просил ребят после игры проанализировать себя, нужно продолжать верить в собственные силы и в друг друга», — приводит слова Клотета пресс-служба «Торпедо».